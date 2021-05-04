Ürün alım fiyatları açıklanmaya başlanıyor

Pakdemirli, “Yeni hasat sezonuna girerken alım fiyatlarını açıklamaya başlayacağız. Üreticimizi memnun edecek fiyatları açıklayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Geçen yıl meteorolojik kuraklığa rağmen toplam bitkisel üretimin 9 milyon ton artışla 126 milyon tonu bulduğunu ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını anımsatan Pakdemirli, “Bu sene ise çok büyük bir kayıp yaşamadan sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, sulamaya açılacak yeni tarım alanlarıyla birlikte kuraklığın etkisini azaltmayı planlıyoruz” diye konuştu. Pakdemirli, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının önemli ölçüde arttığına da dikkat çekti.