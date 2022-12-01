Urumçi'de yangında ailelerini kaybeden Doğu Türkistanlıların gözyaşları yürekleri dağladı!

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Çin'in kapanma zulmü, Urumçi'deki evlerinde kilitli kalan 44 Uygur Türkü'nün, apartmanlarında çıkan yangında vefat etmeleri ile sonuçlandı.

İHH Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik zulmü masaya yatırıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ev sahipliğindeki toplantıya, Urumçi'deki yangında anneleri ile 4 kardeşlerini kaybeden 22 yaşındaki Muhammed Memeteli ile Memeteli'nin ablası Şerafet Memeteli de katıldı.

"3-4 saat itfaiye neredeydi?"

Türkiye'de bilgisayar mühendisliği okuyan 22 yaşındaki Muhammed Memeteli de "Urumçi'deki yangında annem ve 4 kardeşim hayatını kaybetti. Yangın çıktığında 3-4 saat itfaiye neredeydi, yangını çok hızlı söndürebilecek konumdayken neden hemen söndürmediler? İtfaiye de hastane de apartmanımıza çok yakındı. Dünya ve İslam dünyasının bu olaya sessiz kalmamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Urumçi'de 6 yıldır ulaşamadığı babası ve ağabeyinin serbest bırakılmasını isteyen Memeteli, onların sesini duymak istediğini sözlerine ekledi.

Gözyaşları yürekleri dağladı!

Muhammed Memeteli'nin ablası Şerafet Memeteli ise olayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"Ben bu yangında ailemi kaybettim. Henüz vefat eden en küçük kardeşimin yüzünü bile görmedim" diyen Memeteli, "Orada benim değil sizin de aileniz olabilirdi, bu zulme sessiz kalmamanızı istiyorum. Tüm dünyaya, Müslümanlara, insan haklarına sesleniyorum; Doğu Türkistan'da zulüm var. Kimse buna sessiz kalmasın." şeklinde konuştu.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik protestolar düzenlenmişti.