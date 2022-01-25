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Spor Uruguay Futbol Federasyonu duyurdu! Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'den kötü kaber
Spor

Uruguay Futbol Federasyonu duyurdu! Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'den kötü kaber

Uruguay Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'nin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 18:47:00 -
Uruguay Futbol Federasyonu duyurdu! Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'den kötü kaber

Uruguay Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynayacağı Paraguay ve Venezuela maçları öncesinde yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonucunda, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'nin testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Uruguay Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Lucas Torreira ve Diego Rossi'nin testlerinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

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