Ursula von der Leyen: “Türkiye, Avrupa için kilit bir ortak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temasları çerçevesinde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ursula von der Leyen, Erdoğan ile “mükemmel bir görüşme” gerçekleştirdiklerini ifade ederek Türkiye’ye Ukrayna için yürütülen barış müzakerelerinde üstlendiği rol nedeniyle teşekkür etti. Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreçteki “kişisel kararlılığını” takdir ettiklerini vurguladı.

“TÜRKİYE, AVRUPA İÇİN KİLİT BİR ORTAK”

Von der Leyen, Türkiye’nin Doğu Akdeniz güzergâhı boyunca göçün yönetiminde Avrupa için kilit ortaklardan biri olduğunu belirtti. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi konusunda iş birliğinin derinleştirilmesinin önemine değindi.

Ayrıca geçtiğimiz yıl düzenlenen AB–Türkiye Zirvesi’nden bu yana ikili ilişkilerde olumlu bir ivme yakalandığını ifade eden von der Leyen, ticaret ve ekonomi alanındaki temasların bu ilerlemenin somut örnekleri olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE’YE COP30 DESTEĞİ

AB Komisyonu Başkanı, Türkiye’nin gelecek yıl düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30)’na ev sahipliği yapacak olmasını tebrik ederek, “Bu önemli organizasyonu başarılı kılma çabalarınızı destekliyoruz” dedi.