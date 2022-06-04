Ürik asit nedir? Ürik asit yüksekliği ve düşüklüğüne dikkat! Vücuttaki ürik asidi düşürebilecek 8 besin

Ürik Asit Nedir?

Ürik asit, tüketilen gıdalarda bulunan pürin yapısı içeren moleküllerin yıkılmasıyla oluşan bir üründür. Özellikle pürin açısından zengin gıdaların tüketilmesi ve bu gıdaların sindirilmesi sonucu fazla miktarda ürik asit oluşur.

Kanda ürik asit yüksekliği hiperürisemi olarak da adlandırılır. Kandan alınan örnek ile yapılan testler sonucu ürik asit normal değeri; kadınlarda 1,5-6 mg/dl ve erkeklerde 2,5-7 mg/dl olarak belirlenmiştir. Bu değerlerin üstündeki sonuçlar hiperürisemi olarak tanımlanır. Ürik asit düşüklüğü sık karşılaşılan bir durum değildir. Ürik asit antioksidan özelliğe sahip bir moleküldür. Bu yüzden düşüklüğünde kronik hastalıkların oluşumuna yol açabilecek oksidatif streste artış görülebilir.

Kişinin ürik asit oluşumunu artıran bir hastalığa sahip olması,

Ürik asit oluşumunun artmasına yol açan ilaç kullanımı,

Pürin açısından zengin gıdalarla beslenmesi gibi durumlar kanda ürik asit seviyesinin yükselmesine sebep olur.

Bunların yanı sıra böbreklerdeki bir problem neticesinde böbreğin kandaki fazla ürik asiti süzememesi, vücuttan uzaklaştıramaması da ürik asit düzeylerinde artışa yol açar.

Ürik Asit Kristalleri Nedir?

Kandaki ürik asit seviyesinin yükselmesi kristal oluşumuna yol açar. Oluşan ürik asit kristalleri, tüm vücutta görülebileceği gibi özellikle böbrek ve eklemlerde oluşur.

Vücudun bağışıklık sistemi, ürik asit kristallerini yok etmek için inflamasyon (iltihaplanma) yanıtı oluşturur. İnflamasyon yanıtı da etkili olduğu bölgede kızarıklık, ağrı gibi belirtilere yol açar.

Ürik asit yüksekliği olan kişilerin sadece ⅓’ünde ürik asit yüksekliği belirtileri görülür. Belirti görülmeyen durum asemptomatik hiperürisemi olarak adlandırılır. Kanda ürik asit düzeyinin yüksek olması tek başına bir hastalık olarak kabul edilmez. Ancak yüksek ürik asit seviyeleri, zamanla vücutta bazı hastalıkların oluşmasına neden olabilir.

Ürik Asit Yüksekliği Görülen Hastalıklar Nelerdir?

Gut Hastalığı:

Gut ya da gut artiriti, hiperürisemisi olan kişilerin yaklaşık %20’sinde görülen bir hastalıktır.

Ayak başparmağı,

Ayak bileği,

El bileği,

Diz eklemi,

Dirsek eklemi başta olmak üzere vücuttaki herhangi bir eklemi etkileyebilir.

Etkilenen eklemde;

Şişlik,

Kızarıklık,

Şiddetli ağrı görülür.

Ayrıca eklemde katılaşma, eklemi hareket ettirememe gibi belirtiler de gut hastalığında sık karşılaşılan durumlardır.

Gut, alevlenme ataklarıyla ilerleyen bir hastalıktır. Hiçbir belirtinin görülmediği bir zamanda ani bir atakla ağrılar başlayabilir. Gut atakları genellikle gece saatlerinde başlar, yaklaşık 12 saat sonra doruk noktasına ulaşır ve sonrasında azalarak yatışır. Ancak gut hastalığı tedavi edilmediğinde ataklar sıklaşarak kronik gut adı verilen bir duruma ilerleyebilir.

Tofüslü gut, uzun yıllar boyunca hiperürisemisi olan kişilerde görülen kronik bir gut hastalığı türüdür.

Ürik asit kristalleri;

Eklemlerde,

Kulakta,

Deri altında birikip kümelenerek tofüs yapısı oluştururlar. Bu şişlik olarak dışarıdan bile görülebilecek tofüs yapısı, çevresindeki sinirlere bası yaparak sinir hasarı oluşturabilir.

Böbrek Taşları:

Ürik asit kristalleri, böbrekte bir araya gelerek taş oluşumuna neden olabilir. Genellikle oluşan bu taşlar çok küçüktür ve hiçbir belirtiye neden olmadan idrarla vücutta atılır. Ancak bazı durumlarda taş, büyüyerek idrar yollarında tıkanıklığa neden olabilir.

Böbrek taşları;

Kusma,

Böbrek yatağında ağrı,

İdrara sıkışma,

İdrar yaparken ağrı,

İdrar yaparken zorlanma,

İdrarda kan gibi belirtilere neden olabilir.

Böbrek taşlarının, idrar yolları enfeksiyonuna neden olduğu durumlarda bu belirtilere ek olarak ateş ve titreme de görülebilir.

Ürik Asit Neden Yükselir?

Ürik asit yüksekliği, temel olarak fazla ürik asit oluşumu veya ürik asitin vücuttan yeterince uzaklaştırılamamasına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Yüksekliğin en sık karşılaşılan nedeni, böbreğin kandan ürik asiti filtreleme kapasitesindeki azalmaya bağlıdır. Bununla birlikte; ürik asit oluşumunu arttıran besinlerin tüketilmesi, kilolu olmak, fazla miktarda alkol tüketmek de ürik asit yüksekliğine yol açar. Kanda ürik asit seviyesini yükselten durumlar:

Böbrek yetmezliği,

Hipotiroidizm (tiroit bezinin az çalışması),

Obezite,

Sedef hastalığı,

Diüretik ilaç kullanımı,

Bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaç kullanımı,

Niasin (vitamin B3),

Genetik faktörler,

Pürinden zengin beslenme,

Tümör lizis sendromu (kanser tedavisinde kemoterapi sonrası tümör hücrelerinin ani yıkımına bağlı olarak gelişen tablo) olarak sıralanabilir.

Ürik Asit Yüksekliği Tanısı ve Tedavisi Nasıldır?

Ürik asit yüksekliği tanısında sıklıkla kullanılan yöntemler kan ve idrar testidir.

Kan testi ile kandaki ürik asit seviyesi ve böbrek fonksiyonları belirlenebilir.

İdrar testi ya da 24 saatlik idrar toplama ile de idrarla atılan ürik asit düzeylerine bakılır. İdrar testi, pürin yönünden kısıtlanmış diyet uygulaması sonucunda tekrar edilir. Bu test; ürik asit yüksekliğinin, pürinden zengin besin tüketimi sunucu mu yoksa vücudun ürik asidin yeterince uzaklaştıramamasına bağlı olarak mı ortaya çıktığının anlaşılmasına yardımcı olur.

Gut belirtileri gösteren hastalarda, eklem sıvısından örnek alınarak ürik asit kristallerinin varlığı araştırılır. Eklem sıvısında ürik asit kristalleri bulunması gut tanısı koymada oldukça önemlidir.

Vücuttaki Ürik Asidi Düşürebilecek 8 Besin

Vücudumuz otomatik olarak ürik asit oluşturur. Pürin denilen ayrıştırma maddeleri ile oluşur. Pürin içeren bazı besinler: alkol, soda, deniz ürünleri, fasulye, karaciğer ve diğerleri. Kural olarak vücudumuz bu asidi yönetebilir ve vücudun dışına çıkarabilir, bu nedenle yukarıda belirtilen yiyecekleri yemeyi bırakmamalısınız.

Ancak, ürik asidi yok edemediğimiz durumlar vardır. Vücudumuz gereğinden fazla asit ürettiğinde olur. Bu, tehlikeli olabilecek çeşitli sağlık koşullarına neden olabilir: böbrek taşları ve ayak parmaklarında ve parmaklarda ağrı.

Bildiğiniz gibi sağlıklı beslenmenin her zaman iyi bir etkisi vardır. İşte vücudunuzdaki ürik asidi azaltan 8 besin.

1. Enginar

Bu besin diüretik özelliklere sahiptir. Bu yüzden ürik asitle ilgili problemi olan insanlar için harika. Enginar ayrıca lif, protein, vitamin ve diğer faydalı elementler bakımından da zengindir. Bu yiyecek yalnızca ürik asit sorununuzu çözmeyecek, aynı zamanda sağlığınız için de faydalı olacaktır.

2-Soğan, çok faydalı özelliklere sahiptir. Ürik asitle ilgili sorunlarınız varsa, soğan tüketebilirsiniz. 2 soğanı soyup ikiye bölün. Kaynatın ve pişene kadar bekleyin. Suyu bir kavanoza alın ve üzerine taze sıkılmış 1 limonun suyunu ekleyin. Bu karışımı gün içerisinde için.

3-Kabak

Bu yiyecek asidi vücudunuzdan atmanıza yardımcı olur. Fırında kış balkabağı pişirebilirsiniz. Tüm aile için faydalı ve besleyici bir aperatif olacak ve probleminizi çözmenize yardımcı olacaktır. Dilerseniz haşlanmış balkabağını da tüketebilirsiniz.

4- Elma

Bu meyvenin sağlığımız için çok şaşırtıcı özellikleri var. Ürik asit ile olan probleminizi gidermek için de tüketebilirsiniz. Elma yiyerek vücudunuzun tüm toksinlerini doğal yoldan atacaksınız. Elmayı en çok sevdiğiniz şekilde tüketebilirsiniz.

5- Kereviz

Bu sebze, faydalı özellikleri yüksek olan bir besindir. Kereviz yiyerek kanınızdaki ürik asit seviyelerini normalleştirebileceksiniz ve vücudunuz daha iyi olacak. Hem çiğ hem pişmiş olarak yiyebilirsiniz.

6- Tavuk

Kilo kaybı olan insanlar için harika bir besindir. Bununla birlikte, vücutta aşırı ürik asitle ilgili problemleri olanlar için de yararlı olabilir. Fırında veya haşlanmış tavuk göğsü bu durumda harika olacaktır. Yumurtalar aynı özelliklere sahiptir.

7-havuç

Havuç, ürik asit probleminizi gerçekten etkili bir şekilde çözecektir. Bu yüzden bu besini günlük yemek planınıza dahil etmelisiniz. Havuç suyu, pişmiş havuç veya sadece çiğ sebzeler olabilir. Havuç yemek ortak sağlığınız için faydalı olacaktır.

8-su

Hepimiz biliyoruz ki, bol su içmek sağlığınız için şarttır. Su, vücudunuzun daha fazla idrar üretmesini sağlar ve bu şekilde toksinleri dışarı çıkarır. Günde en az 10 bardak su içmeyi unutmayın.

Altın sütü tarifi: Damarlardaki pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğer ve beyni koruyor

(↓) Haberin detayları için (↓)TIKLAYINIZ