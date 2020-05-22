  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cuma namazı, Kocatepe Camii’nde kılındı

Bu süreçte sinema da etkilenecek

Kamu mesai saatleri değişti mi? Kamu çalışma saatleri kaç oldu?

Yalçın Topçu: Aliya İzzetbegoviç sadece ümmet için değil, bütün iyi insanlar için rol model bir şahsiyettir

İHH'dan Asya ülkelerine ramazan yardımı
için kalan
Aktüel

Ürgüp’te kargo firmasında çalışan 4 kişi karantinaya alındı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan bir kargo şirketinin çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kargo firmasında çalışan 4 kişi karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 23:10:31 -
Ürgüp’te kargo firmasında çalışan 4 kişi karantinaya alındı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan bir kargo şirketinin çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kargo firmasında çalışan 4 kişi karantinaya alındı.



Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan kargo şirketinin Ürgüp şubesinde çalışan 1 kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kargo firmasında çalışan 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kargo firmasında çalışan 4 kişinin de kontrol amaçlı karantinaya alındığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı