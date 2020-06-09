  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ürgüp’te balkonda saklılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrada bir evin balkonunda saksılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:18:35 -
Ürgüp’te balkonda saklılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrada bir evin balkonunda saksılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir iş yerinin balkon kısmında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan polis ekipleri burada yaptıkları aramada iki ayrı saksı içerisinde 30 cm boyunda 9 adet Hint keneviri ele geçirdi. İş yeri sahibi M.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı