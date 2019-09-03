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Ürgüp’te bağ bozumu festival hazırlıkları sürüyor

Ürgüp’ün 1967 yılında ilki gerçekleştirilen, Türkiye’nin en uzun süreli festivallerinden olan Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali 5 Eylül’de başlıyor.

03 Eylül 2019 Salı 11:28
Ürgüp’te bağ bozumu festival hazırlıkları sürüyor

Ürgüp’ün 1967 yılında ilki gerçekleştirilen, Türkiye’nin en uzun süreli festivallerinden olan Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali 5 Eylül’de başlıyor.


Ürgüp kültürü, turizmi, tarımı ve tanıtımı için özel önem taşıyan bağ bozumu festivali bu yıl 3 gün boyunca dolu dolu etkinliklerle konserlerle ve canlı yayınlarla gerçekleştirilecek.


Festivalle ilgili hazırlıkları yerinde inceleyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Zahmetli bir uğraş olan bağcılığın ve Ürgüp üzümünün önemine dikkat çekerek “Ürgüp Kültür ve Turizm Festivali” konseptiyle hazırlıkların son hızla devam ettiği festivale herkesin davetli olduğunu ifade etti.


Ürgüp kültüründen örneklerin sergileneceği festival alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aktürk, özel tasarımlarla hazırlanan festival alanının; üzüm ezme yarışması, en güzel üzüm yarışması gibi renkli görüntülere sahne olacağını belirtti.


5 Eylül’de saat 16.00’da kortej ile başlayacak festivalde saat 17:00’de festival alanının ve eski Ürgüp fotoğrafları sergisinin açılışı yapılacak.


Ürgüp yöresel halk oyunlarının gösterisinin yapılacağı alanda, 12 köy muhtarlığı stand açarak yöresel ürünlerini sergileyecek. Ebubenim.com fidanlığı tarafından 1.000 adet tüplü üzüm fidesinin dağıtılacağı festivalde 3 bin bardak üzüm şırası ikram edilecek.


Karakaya ve Karain Köy Muhtarlıkları tarafından tandır yemekleri, yufka, bazlama, tandır ekmeği gibi Ürgüp gastronomisinin yansıtılacağı festival alanında Akçaören Köyü, Akköy Köyü, Ayvalı Köyü, Bahçeli Köyü, Cemil Köyü, Mustafapaşa Köyü, Sofular Köyü, Ulaşlı Köyü, Yeşilöz Köyü, Çökek Köyü, Muhtarlıkları, Ürgüp Halk Eğitim Merkezi, Ürgüp Gençlik Merkezi ve Ürgüplüler Derneği’nin stantları ile Ürgüp’ün her yönü ile festivalde temsil edilmesi sağlanacak.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:28
  1. sergi
  2. kültür
  3. fotoğraf

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