Urfi Çetinkaya kimdir? Urfi Çetinkaya öldü mü yaşıyor mu?

Uyuşturucu baronu olarak bilinenUrfi Çetinkaya'ya büyük darbe indiridi. İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda,14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan çete liderinin, uyuşturucu baronu olarak tanınan Urfi Çetinkaya’nın kardeşi Aydın Çetinkaya'nın olduğu ortaya çıktı. Peki kim bu Urfi Çetinkaya?

Urfi Çetinkaya kimdir?

Uyuşturucu kaçakçılığı ile tanınan Urfi Çetinkaya, 12 Eylül 1980 darbesinde "arananlar" listesindeydi. Darbenin ardından tutuklanan Çetinkaya farklı yıllarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında da adı anılan ilk isimlerden biri oldu.

18 Mayıs 1988'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, bundan sonraki hayatında tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelmişti.

1989’da Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalanan ve tutuklanan Çetinkaya 6 ay sonra tahliye oldu. 1991'de İspanya'daki 46 kilo eroinin sahibi olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. İfade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Urfi Çetinkaya, 2000 yılında Matador adı verilen operasyonla yakalandı, cezaevine kondu. 2003'te tahliye edildi. Serbest kaldıktan sonra işine devam etti. Son Tango verilen operasyonla tekrar tutuklandı. Bu kez de 2012'te sağlık sebepleri ile cezaevinden tahliye edildi. Urfi Çetinkaya'nın ismi son yıllarda İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Zindaşti ile de yan yana geldi. Ortak oldukları, yurt dışına gönderilen ve yakalanan 5 ton eroinin 2 ton 200 kilosunun Urfi Çetinkaya'ya ait olduğu öne sürüldü. FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz'e Urfi Çetinkaya ve Naci Zindaşti tarafından rüşvet verildiği iddiaları da dava dosyalarına girdi.