Urfalıların ’acı’ ile imtihanı başladı

Türkiye’nin yemeklik pul biber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Şanlıurfa’da, biber hasadının tamamlanmasıyla birlikte isot yapımına başlandı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi’nde oluşturulan alanda biberi isota dönüştürme serüveni başladı. Yakıcı sıcağın yanı sıra biberin acısının etkisiyle de mücadele eden isot üreticileri ve kadınlar, elle parçaladıkları biberi makineden geçirip örtülerin üzerinde kurumaya bırakıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan isot yapım çalışması saat 19.00’a kadar sürdürülüyor. Hem Urfa salçası hem de kuru biberin üretildiği alanda fiyatlar ise kalitesine göre 35 ile 45 lira arasında değişiyor.

Sıcak havada isot kırma çalışması yapan Fikriye Yılmaz, “Sabah saat 09.00’da buraya geliyoruz. Şanlıurfa’da hava çok sıcaktır. Biz de bu sıcakta isot temizleme işini yapıyorum. İsot işi çok zordur. Günde 15 çuval isot temizlemesi yapıyoruz. İsotun çuvalını 2,5 lira ücretle yapıyoruz” dedi.

“Mecburen sıcağa ve acıya katlanmak zorundayız"

İklim koşulları ve çiftçilerin masrafları artığından dolayı isotta bu yıl rekoltede düşüş olduğunu belirten Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatif Başkanı Murat Mermer, “Şanlıurfa’da isot serüveni başladı. Bu yıl isot yapımına biraz geç başladık. İklim koşularından dolayı mağduruz, fazla yağış alması sebebiyle tarlalar çamur oldu. İsot geç ekildiği için hasadı da geç başladı. İsotun en büyük zorluğu sıcak havada yapılıyor olmasıdır. Sıcak da olmasa isot elde edilemez. Mecburen sıcağa ve acıya katlanmak zorundayız. İsotta bu yıl rekoltede düşüş var. Üreticinin masrafları çok olduğu için bir azalma oldu. Çiftçilerin bu etkisi bize de yansıdı. Biber şu an 2,5 liradır. İsotun yapım aşamaları, ilk gün işçiler isotu kırar. İsot bir gün boyunca sergide serilir, Terletme, kurutma gibi aşamalardan geçildikten sonra pul biber haline gelir. İsotun üç aşaması var. Temizleme, terletme ve işlemedir. Birinci isot Urfa biberi 35 ile 45 lira arasında değişiyor. 400-500 kişi bu alanda isot çalışması yapıyor. Bizim yer olarak ciddi sıkıntılarımız var. Bize yeni yerlerin tahsis edilmesi gerekiyor. İsotun daha hijyenik daha güzel alanlarda yapmak gerekiyor. Hedefimiz halka daha iyi isot sunmaktır” diye konuştu.