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Üretime destek, yeni pazar, güçlü esnaf ve daha ileri Kastamonu

Kastamonu Belediye Başkanı ve Ak Parti Belediye Tahsin Babaş Münire Medresesi esnaflarını ziyaret etti ve şehrin geleceği ile ilgli önemli mesajlar verdi. Tahsin Babaş, Milletvekili Metin Çelik, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir, Kadın Kolları Başkanı Eda Şen, Gençlik Kolları Başkanı Musa Kalafat, l ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yöresel ürün satışının yapıldığı tarih Münire Medresesi’nde esnafları ziyaret etti.

22 Şubat 2019 Cuma 18:50
Üretime destek, yeni pazar, güçlü esnaf ve daha ileri Kastamonu

ADEM ŞAHİN -  Esnafların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Tahsin Babaş, burada projeleriyle ilgili kısa bir sunum yaparak bölgenin hareketlenmesine ve esnaflara nasıl destek olacağını anlattı. İşte Başkan Babaş’ın Kastamonu’nun geleceğine dair açıklamaları:

30 YILLIK TECRÜBE

Münire Medresemizde esnafl arımız hem Kastamonumuzu tanıtıyor, hem de il ekonomisine katkı sağlıyor. Bu bölgeye 30 yıllık belediyecilik hayatımda daima destek vermek için çalışmalar yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Yöresel ürünler bizim kültürümüzdür, dünümüzdür ve geleceğimizdir. Bu bilinçle yöresel ürün üreten ve satan esnafımızın daima yanında oldum ve olmaya devam edeceğim.



TANITIM ATAĞI

Kastamonu Günleri’nde Kastamonu’muzun iyi tanıtılamadığı dört yıl önce esnaflarımız tarafından bize bildirildi. Neden olduğunu araştırdığımız da gerek stant ücretleri gerekse nakliye giderlerinin esnafl arımızın İstanbul ve Ankara’da yapılan Kastamonu Günleri’ne yeterli derecede katılım sağlayamadığını gördük. Biz yöresel ürünlerimizin tanıtım atağını İstanbul ve Ankara’da düzenlenen Kastamonu Günleri’yle başlattık.



YÜKLERİ BİR BİR KALDIRDIK

Dört yıl önce ne yaptık. Esnafl arımız ile yaptığımız istişareler sonucunda yol haritamızı çizdik. Düzenlenen Kastamonu Günleri’nde esnafımızın stant ve nakliye ücreti yükünü ortadan kaldırdık. Böylelikle yüzde yüz yerli esnafımız ile Kastamonu’muzu ve yöresel ürünlerimizi tanıtmaya başladık. Ne oldu bu atakla birlikte. Kastamonu’nun değerleri önce ülkemizin iki büyük kentinde yayıldı. Bundan sonra da tanıtmaya devam edeceğiz. Bu yılda yine mart ayında düzenlenecek olan Kastamonu Günleri’yle ilimiz tanıtımına ve esnafımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz.



İNOVASYON MERKEZİ GELİYOR

Yapacak daha çok işimiz var. Biz öncelikle bir temel oluşturduk. Kastamonu Günleri’yle esnafımızın ve ilimizin bir ihtiyacını çözdük. Şimdi sıra geldi üretilen ürünlere değer katmaya. Bunun için İnovasyon Merkezi ve kampları düzenlemeye karar verdik. Önümüzdeki dönemde başlatacağımız bu çalışmayla esnafımızın ürünlerine katma değer sağlamaya başlayacağız. Yöresel ürünlerimize küçük dokunuşlarla değerlerini artıracağız.

GİRİŞİMCİ KADINLARA DESTEK

Yine Sarı Konak Girişimci Kadınlar Kooperatifi mizi ev hanımlarını üretime dahil etmek adına kurduk. Bakın kısa bir sürede bu şekilde girişimci kadınlarımıza 110 bin lira tutarında mikro kredi dağıttık. Yöresel ürün ürüten tüm ev hanımlarına buradan çağrım Kadınlar Kooperatifi ’ne üye olmaları. Ciddi bir Pazar oluşturacağız. Hem girişimci kadınlar kazanacak, hem il ekonomisi kazanacak hem yöresel ürünlerimiz gelecek kuşaklara daha güçlü şekilde aktarılacak hem de üretime katkı sağlanacak.

ÜÇ PROJE BİRDEN

Sen Üret Pazarın Devlet Olsun, EKastamonu Ticaret Portalı ve Arastalar projelerimiz ile yöresel ürünleri Dünya pazarına sunacağız. Üreticimizi ve esnafımızı dünya pazarıyla buluşturacak, ekonomiye ve istihdama da katkı sağlayacağız.

TURİZMDE ATAĞA KALKIYORUZ

Tahsin Babaş: “Kastamonu Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte önümüzdeki dönemde 2 bin 383 konutun cephe iyileştirmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle hem şehrin tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkıyor hem de turizm altyapısını geliştiriyoruz. Şehrimizi tarihi Kastamonu ve yeni Kastamonu olarak ele alıyoruz. Bu noktada hayata geçireceğimiz proje ile kültür turizmine önem veren herkesin ciddi derecede ilgisini çekeceğiz. Hedefi miz olan UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na şehrimizin ismini yazdırmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte Kastamonumuz kazanacak, esnafımız kazanacaktır. 30 yıldır cadde cadde sokak sokak hizmet ettiğim mukaddes Kastamonu’muzun bu derece önemli projelerle şaha kalkacağına inanıyorum. Mesleğimiz olan Belediyeciliği ve Sevdamız olan Memleketimizi ‘Büyük Türkiye’nin Güçlü İli Kastamonu’ hedefi ne hükümetimizin de güçlü desteğiyle inşallah ulaştıracağız.”

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:50
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Kastamonu Belediye Başkanı ve Ak Parti Belediye Tahsin Babaş

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