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Üretime dayalı emtia borsası kuruluyor

Çalışmalar tamamlandığı takdirde İstanbul’un helal kazanç merkezi haline geleceğini söyleyen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, üretime dayalı emtia borsasının kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:37
Üretime dayalı emtia borsası kuruluyor

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, üretime dayalı emtia borsasının kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Ersoy, Borsa İstanbul (BİST) yetkililerinin çalışmaları tamamladığı takdirde İstanbul’un helal kazanç merkezi haline geleceğini söyledi. Ersoy, helal kazancın tüm insanlık için faydalı olduğunu vurgulayarak, “Faizli sistem birçok soruna temel teşkil ediyor. Çünkü faiz düzeni üretimin engellenmesi, yoksullaşmanın artması anlamına geliyor. İşte bu yüzden İslam ekonomisini savunuyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:37
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