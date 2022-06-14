Üretimde atılım sürüyor

Akit Ekonomi

Ekonomide başarı öyküleri ortaya koyan Türkiye, ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor. İhracata olumlu katkıda bulunan sanayiden art arda iyi haberler geliyor.

Gidişat olumlu

Üretim ivmeleniyor. Bunu veriler de teyit ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına nispeten yüzde 10.8 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 10.5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde endeksin nisanda madencilik ve taş ocakçılığında geçen yılın aynı ayına nispeten yüzde 7.4, imalat sanayii sektöründe yüzde 11.9 arttığı görüldü. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise yüzde 0.4 azaldığı gözlendi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda mart ayına kıyasla değişim göstermedi. Anılan dönemde endeksin madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3.4, imalat sanayii sektöründe yüzde 0.1 arttığı belirlendi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektöründe ise yüzde 3.3 azaldığı tespit edildi.

Tahminler aşıldı

Ekonomistlerce takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.3 artacağı tahmin ediliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yüzde 7.6 artacağı öngörülüyordu.

Öte yandan; mart ayında takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranı yüzde 9.6’dan yüzde 9.8’e revize edildi.