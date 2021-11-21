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Teknoloji Üretilen robotik kol bombayı el hassasiyetiyle imha ediyor
Teknoloji

Üretilen robotik kol bombayı el hassasiyetiyle imha ediyor

Konya'da savunma sanayisinin ana yüklenici firması, el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit ve imhası için robotik kol sistemi geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 12:22:00 - 2021-11-21 12:26:55
Üretilen robotik kol bombayı el hassasiyetiyle imha ediyor

EYP tehdidine karşı yol ve konvoy güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen robotik sistem, zırhlı araçlarda da kullanılabilme üzerine tasarlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine de giren robotik kol, uzaktan kumanda ve özel eldivenle kullanıcısına operasyonda yüksek kabiliyet sağlıyor.

EYP tespit ve imhasında personel güvenliğini üst seviyeye taşıyan robot kol, 8 metreden tehdit unsurlarına müdahale edebiliyor.

Şirketin Genel Müdürü Veysel Alver, firmanın savunma sanayine yönelik çalışma yaptığını söyledi.

Geliştirdikleri robotik kolun, Ar-Ge ve tasarım aşamasından sonra istenilen miktarda üretimini gerçekleştirdiklerini anlatan Alver, şöyle konuştu:

"Otonom, hem paletli hem de hareket edebilir. Tekerlekli askeri araçlara monte edilebiliyor. Onlara uygun şekilde dizayn ve değişikliklerle montajını gerçekleştirebiliyoruz. 8 metrede 200 kilogram kaldırma kapasitesinde, uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor. Özel eldivenle de kontrol edebiliyoruz. 8 serbestlik derecesine sahip özellikte. Kullanıcısı kendini riske etmeden araç içerisinden bombaya imha için müdahalede bulunabiliyor."

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Alver, geliştirilen sistemin EYP ve düzeneklerin tespitinde de önemli görev icra ettiğine işaret ederek, "Öncellikle personel riske girmeden EYP veya bomba unsurlarını tespit edebiliyor. Değiştirilebilir makas, hilti, kepçe ve su topu aparatlarıyla tehdidi yerinde imha edebiliyor." dedi.

Ürünün TSK'nın envanterine girdiğine işaret eden Alver, şunları kaydetti:

"2021 yılı itibarıyla sahada aktif kullanımına başlandı. Uzanma mesafesi ve kaldırma kapasitesi en büyük avantajımız. Çok ince ve yüksek mukavemetli çelik malzemeden ürettik. En önemli özelliği de uzaktan çok hassas kontrol kabiliyetinin olması. Özel eldivenli kontrolü ilk kez kullandık. Bunun şu anda testlerini de yaptık. En kısa zamanda bu özelliğini de TSK'nın emrine vermeyi hedefliyoruz. El hassasiyetiyle en uçtaki bölümü kullanıyoruz."

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