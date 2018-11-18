Üreticiye destek artacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının yeni dönem politikaları ile projeler konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

-Dünyada, 12 milyon hektar tarım alanı amaç dışı kullanım nedeniyle tarım dışı. Türkiye’de ise 1989 yılından 2005 yılına kadar, her yıl ortalama 117 bin hektar alan tarım dışına çıkarken, 2005 yılından 2017 yılına kadar bu rakam 40 bin hektara kadar düştü.

-Bugün, mera alanları dahil olmak üzere, toplam 38 milyon hektar tarım alanında 3 milyonun üzerinde çiftçinin özverili çalışmaları sonucunda 2017 yıl sonu itibarıyla toplam 120 milyon ton olan bitkisel üretimi 2019 yılında 122 milyon tona, 24 milyon ton olan hayvansal üretimi 2019 yılında 26,6 milyon tona çıkaracaklarını bildirdi.

Üreticilere 117,4 milyar lira hibe

-Bu yılsonu dikkate alındığında, son 16 yılda üreticilere toplam 117,4 milyar lira nakit hibe desteği sağlanmış olacak. 2019 yılında ise destek miktarımızı, bu seneye göre yüzde 10,7 oranında artırarak, toplam 16,1 milyar liraya çıkarıyoruz.

-Azot ve gübreye bugüne kadar 17,3 milyar lira destek verdik.

-Hayvancılık destekleri kapsamında ise 2003 yılından bugüne kadar toplam 28 milyar lira destek verdik.

-Ormancılık alanında da 2003-2018 döneminde doğrudan ve dolaylı olarak ormancılık faaliyetlerine toplam 16,3 milyar lira destek sağladık.

-2018 yılının ilk 9 ayında çiftçilere toplam 29,3 milyar lira tarımsal kredi kullandırıldı. 2010 yılı ağustos ayından 2018 yılı ekim ayına kadar olan dönemde 446 bin üreticiye toplam 14,3 milyar lira faizsiz hayvancılık kredisi kullandırıldı.

-Kredi borcu yapılandırması kapsamında, 3 binden fazla ailenin yaklaşık 25 milyon lira tutarındaki kredi borcu ile 7 adet kooperatife ait 661 bin lira tutarındaki kredi borçlarını yapılandırdık.

Projeler ardarda geldi

-Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında 81 ilde toplam 9 bin 498 projeye 3,5 milyar lira hibe desteği sağladık.

-2011 yılında başlattıkları IPARD kapsamında sözleşmesi yapılan 13 bin 586 proje için yatırımcılara toplam 3,6 milyar lira hibe desteği ödendi.

-Parçalı tarım arazilerini birleştirip toplulaştırarak, hem toprak kaybını önledik. Hem üretimi artırdıklarını hem de üretim maliyetlerini düşürdük.

-Bugüne kadar 16 senede toplam 6,1 milyon hektar alanda toplulaştırmayla ilgili çalışmaları tamamlandık. 3,2 milyon hektar alanda tescil işlemleri gerçekleştirildi. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte de 8,3 milyon hektar alanda olmak üzere toplamda 14,4 milyon hektar arazinin toplulaştırma çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz.

-Gelir politika ve uygulamalarla yatırım ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Böylece bir yandan ülkenin büyüme potansiyelini desteklerken diğer yandan da güçlü kamu maliyesiyle makroekonomik istikrarı koruyacağız.

-Bakanlığımızın 2019 yılı bütçesi 23 milyar 712 milyon 275 bin lira, bağlı kuruluşlar dahil 33 milyar 743 milyon 778 bin lira olarak öngörüldü. Bunun 16 milyar 72 milyon lirasının yani bütçenin yüzde 47,6’sının tarımsal desteklemelere ayrıldı.