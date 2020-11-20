'Üreticilerimize 23 milyar lira destek vereceğiz'

Akit Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma ve refahı arttırmak için attıkları adımları açıkladı. Pakdemirli, üreticilere ekim ayı itibarıyla 18.4 milyar lira destekleme ödemesi yaptıklarını kaydetti.

Ödemeler devam ediyor

Ödemelerin devam ettiğini anlatan Pakdemirli, “Son 2 yılda desteklerimizi yüzde 52 arttırıp 22 milyar liraya çıkardık” dedi. 2018’den 2020 Ekim ayına kadar toplamda 50 milyar lira destek ödemesi yaptıklarını belirten Pakdemirli, “Üreticilerimizin ve ailelerinin yanlarında yer alıyoruz” diye konuştu. Pakdemirli, hayvancılık destekleri kapsamda sene sonuna kadar 6.6 milyar lira ödeme yapacaklarına dikkat çekti.

Çalışmalarımız sürecek

2021’de tarıma güç katacak çalışmalar yapacaklarını aktaran Pakdemirli, “İnşallah üreticilerimize 1 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 23 milyar lira destek vereceğiz” şeklinde konuştu. Pandemi döneminde yürüttükleri faaliyetlere değinen Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: “Çok şükür, zorlu süreçte gıda arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Perakende zincirlerini en iyi şekilde yönlendirdik. Bu sayede yurt dışındaki market manzaralarını ülkemizde görmedik. Bakanlık olarak gıda talebini karşılayacak ürün stoklarını kontrol ettik. Ayrıca denetimlere ağırlık vererek fiyat artışlarını önledik. Ürün ve fiyat takiplerimiz kararlı şekilde devam ediyor.”

Avrupa ülkelerini solladık

Tarım ve orman sektörünün ortalama yüzde 2.8 büyüdüğüne ve birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığına işaret eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı hızlı karar alma mekanizmasıyla 2018’i yüzde 2.1 ve 2019’u ise yüzde 3.7 büyüyerek tamamladık. Sektör, 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 2.6 ve ikinci çeyreğinde ise yüzde 4’le ilk 6 ayda ortalama yüzde 3.5 büyüdü. Yani son iki yılda hasılamızı toplamda yüzde 47 artırdık. 2020’nin ilk yarısında tarımsal gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.4 artış gösterdi ve 84.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Hamdolsun, ülkemiz tarımda net ihracatçı ülke konumunda. 2019’da 193 ülkeye bin 827 çeşit tarımsal ürün ihraç ettik. 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatla, 5.3 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız bunun ispatıdır. 2020’nin ilk 9 ayında ise pandemiye rağmen 13.3 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptık, 3.6 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Böylelikle tarımsal dış ticaretimiz son 18 yılda 5 kat artış göstermiş oldu.”

İsraf ürkütücü boyutlarda

Pakdemirli, gıda israfına karşı amansız bir mücadele verdiklerinden de söz etti. Türkiye’de günlük israf edilen ekmek miktarının 4.9 milyon adet olduğunun hatırlatarak, “Sebze ve meyvelerin yüzde 50’si kayıp. Her yıl 18.8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu, her sene 625 bin kamyonun taşıdığı çöp miktarına denk geliyor” dedi. ‘Tarımın Geleceği, Geleceğin Tarımı Platformu’nu oluşturduklarını anımsatan Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: “Tarım sektöründe sahip olduğumuz dinamiklerimizi ve küresel gelişmeleri, yatırımcılarımız ile paylaştık. İş dünyasının görüşlerini ve önerilerini alarak değerlendirdik. İl ve ürün bazında yatırım rehberleri hazırladık. Bu sayede tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanmasını amaçlıyoruz. Yeni yatırımcıların tarıma kazandırılmasını hedefliyoruz.”