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Üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı

Kilis’te, GAP idaresinin desteğiyle Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerine süt sağım makinesi dağıtımı yapıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:42
Üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı

Kilis’te, GAP idaresinin desteğiyle Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerine süt sağım makinesi dağıtımı yapıldı.

 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde yağmur altında süt sağım makinesi için tören düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Her zaman çiftçi ile üreticilerin yanında olduklarını ifade ederek, “Kurum olarak çiftçilerimize yardımcı olmak için kurulan bir kuruluşuz. Tüm teşkilatlarımız, ülkemiz tarımına hizmet etmek üretimi attırmak, sürdürülebilirliğini attırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimiz çiftçilerine farklı sektörlerde, bitkisel üretimde, hayvancılıkta sebzecilikte destekliyoruz, desteklemeye de devam ediyoruz. Bugünde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine hazırladığımız projede bir aradayız. Proje kapsamında süt sağım makineleri, hayvan refahı için dağıttığımız yataklar, dezenfektanlar, travaylardan oluşmaktadır” dedi.

 

Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, GAP idaresinin desteğiyle dağıtılacak olan sağım makinelerinin çiftçilere hayırlı olmasını ifade ederek, “İktidarımız dönemnde çiftçilerin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle her zaman çiftçilerimizi, hayvan yetiştiricilerimizin yanlarındayız””dedi.

 

Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, GAP idaresinin desteği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerine süt sağım makinesini dağıttıklarını ifade ederek, “Dünyanın kendi kendine yeten 7 ülkesinden birisi olduğumuzu iddia ediyoruz. Bununda devamını getireceğimizi biliyoruz. İktidara geldiğimiz günden beri çiftçimizin üreticimizin her zaman yanında olduğumuzu söylüyoruz. Sadece söylemiyoruz, bunu fiiliyata da döküyoruz” diye konuştu. Kilis Valisi Recep Soytürk’te Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerinden müracaat eden herkese GAP idaresinin de desteğiyle süt sağım makinelerini dağıttıklarını ifade etti.

 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ahmet Çıkımoğlu, katkılarından dolayı protokol üyelerine plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:42
  1. Kilis
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