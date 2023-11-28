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Tarım Üreticilere 446 milyon lira ödeme
Tarım

Üreticilere 446 milyon lira ödeme

Yeniakit Publisher
2023-11-28 16:52:00 -
Üreticilere 446 milyon lira ödeme

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, bu yıl 36 bin ton yağlık ayçiçeği alımı yaparak üreticiye 446 milyon lira ödedi.

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, bu yıl 36 bin ton yağlık ayçiçeği alımı yaparak üreticiye 446 milyon lira ödedi.

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, yağlık ayçiçeği alımı ile ilgili açıklama yaptı.

Erarslan, "Üreticisinden aldığı ham madde ile 'KARADENİZBİRLİK' markalı ve bölgenin tek Helal Gıda sertifikalı ayçiçeği yağını üretmektedir. Birliğimiz 2023 yılında 36 bin ton ayçiçeği alımı yaparak üreticiye 446 milyon lira ödedi. Aynı zamanda 2023 yılında yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak ise üretici ortaklara ekimden önce 33 milyon lira nakdi kredi ile 51 milyon lira tutarında ayni olmak üzere 84 milyon lira tutarında kredi dağıtımında bulunmuştur." dedi. (İLKHA)

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