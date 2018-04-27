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Üreticilere 1,2 milyar liralık buzağı desteği bugün başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "597 bin yetiştiriciye 2 milyon 509 bin baş buzağı için 1 milyar 200 milyon liralık ödeme yapacağız" dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 15:05
Üreticilere 1,2 milyar liralık buzağı desteği bugün başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, buzağı destekleme ödemelerinin bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Buzağıların, sürülerin yenilenmesini sağladığını ve işletmeler için büyük gelir kaynağı olduğunu anımsatan Fakıbaba, süt sığırcılığında toplam gelirin yüzde 40'ını buzağı gelirinin oluşturduğuna dikkati çekti.

Üreticilere, buzağı kayıplarını önlemek amacıyla nakit hibe desteği sağladıklarını vurgulayan Fakıbaba, bu destekleri, TÜRKVET'e kayıtlı, 120 günlük ve programlı aşıları yapılmış buzağılar için verdiklerini ifade etti.

Fakıbaba, 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında ülke genelindeki 597 bin yetiştiriciye 2 milyon 509 bin baş buzağı için 1 milyar 200 milyon liralık ödeme yapacaklarının altını çizdi.

"Destek ödemelerini bugün saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Ödemeler, gelen icmallere ve TC kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek. Bütün bu çalışmalarımızla buzağı kayıp oranını azaltıp, hayvancılığımızı daha da geliştireceğiz. Kurtardığımız her bir buzağıyla üreticilerimize, ülke hayvancılığımıza ve ekonomimize hep birlikte güç katacağız."

Fakıbaba, hayvancılık için büyük öneme sahip buzağılarda yaşanan kayıpların, et ve süt miktarında da ciddi kayıplara neden olduğuna işaret etti.

"Dolayısıyla hayvancılıkta sürdürülebilirliği sağlamak bakımından buzağı kayıplarını önlemek ve hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek amacıyla Bakanlıkça ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede 2018 yılını 'Buzağı Kayıplarını Önleme Yılı' ilan ettik. Bu konuda farkındalık oluşturmak ve gerekli bilinçlendirmeyi sağlamak amacıyla 81 ilde toplantılar düzenliyoruz. Ayrıca hayvancılıkla ilgili işletmeleri, veteriner hekimlerimiz aracılığıyla devamlı kontrol altında tutuyor, onların bakım, sağlık, beslenme, barınma konularını birebir takip ediyoruz. Aşılama işlemlerini, aşı bedeli almadan yapıyoruz."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:05
  1. Ahmet Eşref Fakıbaba

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