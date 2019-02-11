Üreticiden tüketiciye satış bugün başlıyor

Sebze meyve fiyatlarındaki artışa ‘dur’ diyen Kabine’nin, vatandaşın cebini soyanlara karşı hayata geçirdiği tanzim satış mağazalarında satışlar bugün başlıyor.

İstanbul’da 50, Ankara’da 30 olarak belirlenen satış noktalarında bugünden itibaren uygun fiyatlı meyve ve sebze satışlarına başlanıyor. Fiyatların marketlere göre yüzde 20-25 daha ucuz olduğu satış noktalarına vatandaşların akın etmesi bekleniyor.

Ankara’da adresler netleşti

Ankara Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu satış noktalarında ilk mesai başladı. Bir mobil otobüs, iki tır ve 32 metrekareden oluşan 12 adet çadırla hizmet veriliyor. İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camii önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada “halk sebze” tanzim satış noktasında vatandaşlara ucuz sebze ve meyve satışlarına başlandı.

İstanbullu da ucuz tüketecek

İstanbul’da ise 50 farklı noktada tanzim satış merkezi vatandaşlara ucuz sebze ve meyve satışı gerçekleştirecek.

İlk olarak Gaziosmanpaşa Belediyesi mobil tanzim satışı gerçekleştirdi. Mersin’de üretici kooperatifinden ucuza aldığı ürünleri vatandaşların tüketimine sundu. Mobil tanzim noktasında, domates ve salatalığın kilosu 4-4,5 TL’den, elma 2,5 ve portakalın kilosu 2 liradan satışa sunulurken, market ve pazarlarda 14-15 lirayı bulan biberin kilosu 8 TL’ye satışa sunuldu. Tezgahlarda 4,5-5 TL’yi bulan soğan ve patatesin kilosu ise 3 liradan mobil tanzimde yerini aldı.

Dün ayrıca Aksaray’da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim satış noktası hizmete açıldı. İstanbul’da toplam 50 noktada vatandaşa ucuz sebze-meyve satışı yapacak tanzim satış merkezi açılacak.