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Üreticiden tüketiciye satış bugün başlıyor

Sebze meyve fiyatlarındaki artışa ‘dur’ diyen Kabine’nin, vatandaşın cebini soyanlara karşı hayata geçirdiği tanzim satış mağazalarında satışlar bugün başlıyor.

11 Şubat 2019 Pazartesi 10:54
Üreticiden tüketiciye satış bugün başlıyor

Sebze meyve fiyatlarındaki artışa ‘dur’ diyen Kabine’nin, vatandaşın cebini soyanlara karşı hayata geçirdiği tanzim satış mağazalarında satışlar bugün başlıyor.

İstanbul’da 50, Ankara’da 30 olarak belirlenen satış noktalarında bugünden itibaren uygun fiyatlı meyve ve sebze satışlarına başlanıyor. Fiyatların marketlere göre yüzde 20-25 daha ucuz olduğu satış noktalarına vatandaşların akın etmesi bekleniyor.

Ankara’da adresler netleşti

Ankara Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu satış noktalarında ilk mesai başladı. Bir mobil otobüs, iki tır ve 32 metrekareden oluşan 12 adet çadırla hizmet veriliyor. İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camii önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada “halk sebzetanzim satış noktasında vatandaşlara ucuz sebze ve meyve satışlarına başlandı.

İstanbullu da ucuz tüketecek

İstanbul’da ise 50 farklı noktada tanzim satış merkezi vatandaşlara ucuz sebze ve meyve satışı gerçekleştirecek.

İlk olarak Gaziosmanpaşa Belediyesi mobil tanzim satışı gerçekleştirdi. Mersin’de üretici kooperatifinden ucuza aldığı ürünleri vatandaşların tüketimine sundu. Mobil tanzim noktasında, domates ve salatalığın kilosu 4-4,5 TL’den, elma 2,5 ve portakalın kilosu 2 liradan satışa sunulurken, market ve pazarlarda 14-15 lirayı bulan biberin kilosu 8 TL’ye satışa sunuldu. Tezgahlarda 4,5-5 TL’yi bulan soğan ve patatesin kilosu ise 3 liradan mobil tanzimde yerini aldı.

Dün ayrıca Aksaray’da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim satış noktası hizmete açıldı. İstanbul’da toplam 50 noktada vatandaşa ucuz sebze-meyve satışı yapacak tanzim satış merkezi açılacak.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 10:54
  1. Aksaray
  2. Mersin
  3. Sebze meyve fiyatlarındaki artış
  4. Kabine
  5. uygun fiyatlı meyve ve sebze satışları
  6. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  7. Abdi İpekçi Parkı
  8. Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı
  9. Kurtuluş Parkı
  10. Altındağ Ulus Metrosu
  11. Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı
  12. Hasköy Cemre Parkı
  13. Keçiören Kuyubaşı Metrosu
  14. Keçiören Belediyesi
  15. Pursaklar Hicret Camii
  16. Etimesgut Belediyesi
  17. Sincan Lale Meydanı
  18. Mamak Şafaktepe Parkı
  19. Mamak Bostancık Caddesi
  20. Yenimahalle Batıkent Gimsa
  21. Gölbaşı Belediyesi
  22. halk sebze
  23. tanzim satış noktası
  24. Gaziosmanpaşa Belediyesi
  25. Mobil tanzim noktası
  26. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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