Üretici talepten memnun

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Demirciler Mahallesi’nde düzenlenen hasat etkinliğinde üreticinin talepten memnun olduğunu söyledi. Rekolte beklentisinin yüksek olduğunu belirten Sağınç, “Üreticimiz bu yıl 800 dekar alandan 3 bin ton ürün beklemektedir” dedi. Demirciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Karauzun da Kale biberi üretiminin yüzde 80’inin bölgelerinde gerçekleştiğine dikkati çekti. Sulama konusundaki sorunlarının giderilmesi için ilgili kurumlara talepte bulunduklarına işaret etti. Üreticilerden Cansel Sanayır, ürüne iyi baktıklarını kaydederek, “Dedelerimizden kalma tohumlarla üretim yapıyoruz. Bizim yörenin biberindeki lezzet başka yerde bulunmaz. Pazarlama sorunumuz da yok” ifadelerini kullandı. Şengül Kadıkcı ise Kale biberinin tanıtılması için yapılan faaliyetlerden memnuniyet duyduklarını; ürünü henüz tarladayken sattıklarını dile getirdi. Hasat edilen biberin çuvallara doldurulmasıyla etkinlik sona erdi.