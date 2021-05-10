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Ekonomi Üretici çifte bayram yapacak
Ekonomi

Üretici çifte bayram yapacak

Balıkesir’de incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bayram öncesi üreticilere müjde verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 15:10:00 -
Üretici çifte bayram yapacak

Üreticilerin ülke ve millet için üretmeye devam ettiklerini belirten Pakdemirli, “Üreticilerimize destek ödemeleri kapsamında 6 kalemde bayram öncesi 1.5 milyar liradan fazla ödemenin yapılacağını belirtmek isterim” dedi. Pakdemirli, şöyle konuştu: “Dün itibarıyla fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 418 bin 61 üreticimize 854 milyon 11 bin 77 lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 106 bin 687 üreticimize 251 milyon 797 bin 606 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 64 üretici firmaya da 37 milyon 880 bin 453 lira olmak üzere toplamda 1 milyar 143 milyon 689 bin 136 liralık destek ödemesi yapmaya başladık.”

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