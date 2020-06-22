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Aktüel

Urema yaylası yaylacılarla şenlenmeye başladı

Posof’un Acaristan sınırında olan Urema yaylasında karlar eriyip otlar yükselince yaylacılar da yaylalara çıkmaya başladılar.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 09:48:27 -
Urema yaylası yaylacılarla şenlenmeye başladı

Posof’un Acaristan sınırında olan Urema yaylasında karlar eriyip otlar yükselince yaylacılar da yaylalara çıkmaya başladılar.


Her mevsim ayrı bir güzellik sergileyen yaylaya çıkan anneler çocuklarla beraber doğaya canlılık katıyorlar. Hayvanların görüntüsü ise başka bir güzellik sergilerken aniden bastıran sis bazı güzellikleri kapatsa da kendisi de ayrı bir güzellik oluşturuyor.


Şehirlere göçlerden dolayı köylerde nüfus azalınca yaylaya çıkanlarda da azalmalar oldu. Öyle ki bazı köylerin yaylada ki evleri de yıkıldı. Şairlerin şiir yazdığı, her türlü çiçeklerin olduğu Urema Yaylasına Posof’lu Aşık Sabit Müdami Ataman da Urema yaylasına şiirler yazdı.

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