Ürdün'den net mesaj! Bölgesel bir savaşın alanı olmayacağız

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, İran'ın İsrail'e saldırıları akabinde ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, gerginliğin azaltılması ve Gazze'de ateşkes sağlanması için sarf edilen çabalar masaya yatırıldı. Liderler, bölgedeki gelişmeler karşısında koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

İsrail'in bölgede çatışmanın eksenini genişletecek herhangi bir tırmanışına karşı uyarıda bulunan Kral Abdullah, ülkesinin bölgesel bir savaşın alanı olmayacağını bildirdi.

Kral Abdullah, tırmanışın durmasının ve bölgenin bunun olumsuz etkilerinden korunmasının yolunun Gazze'ye saldırıların sona ermesinden geçtiğini ifade etti.

Gazze'de sivillerin korunması çağrısında bulunan Abdullah, Gazze'ye insani yardımların yeterli düzeyde ve sürekli girişinin sağlanması gerektiğini belirtti.

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İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA