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Dünya Ürdün'deki İran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dünya

Ürdün'deki İran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-15 04:55:00 -
Ürdün'deki İran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran’ın Amman maslahatgüzarının, ülkesinde Ürdün'ü kötüleyen haberler sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

Ürdün resmi televizyonu el-Memleke'ye konuşan Safedi, "İran maslahatgüzarı Ali Asgar Nasıri'ye İran’da Ürdün'ün siyasi pozisyonlarına yönelik hakaretlerin ve sorgulamaların durdurulması gerektiği konusunda mesaj iletildiğini" kaydetti.

Ürdün'e tehdit oluşturan her şeye karşı koyma konusunda kararlı olduklarını söyleyen Safedi, önceliğin Ürdünlülerin hayatlarını, ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak olduğunun altını çizdi.

Safadi, ülkesinin "Gazze'ye saldırıların sürmesinin, savaşın genişlemesine ve bölgede daha fazla gerilime yol açacağı konusunda daha önce uyarıda bulunduğunu" belirtti.

Netanyahu'nun, ABD ve Batı'yı bir çıkmaza sürüklemek için İran'la bir çatışma oluşturmaya çalışacağı konusunda uyardıklarını dile getiren Safedi, "Odak İran'a kayacak ve dünya Gazze'yi unutacak." diye konuştu.

Safedi, şu anda zorlu olan işin, gerilimin daha da artmasını önlemek olduğunu ifade ederek, "Herkes gerilimi azaltmak istiyor ama herkes biliyor ki gerilimi azaltmanın tek yolu İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmaktır." dedi.
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Ürdün, İran'la ilişkilerini kesme kararının ardından Suudi Arabistan'la dayanışma amacıyla 2014'te İran'la ilişkilerini büyükelçilikten maslahatgüzarlık seviyesine indirmişti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuş, İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini duyurmuştu.

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