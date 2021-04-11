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Dünya Ürdün'deki darbe girişiminin ardından bir ilk!
Dünya

Ürdün'deki darbe girişiminin ardından bir ilk!

Ürdün'de darbe girişiminin ardından ev hapsine alınan Hamza bin Hüseyin ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, yaşanan gerilimin ardından ilk kez bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 16:11:00 -
Ürdün'deki darbe girişiminin ardından bir ilk!

Ürdün'de eski veliaht prensi Hamza bin Hüseyin, ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi yolsuzluk ve beceriksizlikle suçlamıştı. Ürdün'de "Ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğu belirtilmişti.

Filistin, Mısır, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıklamıştı.

Hamza bin Hüseyin, geçen haftalarda yaşanan gerilimin ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Yaşananların ardından Ürdün kralına ve ülkesine bağlılık sözü veren eski veliaht prens Hamza bin Hüseyin ile Kral 2. Abdullah, Ürdün’ün bağımsızlık günü kutlamaları dolayısıyla kamuoyunun karşısına çıktı.

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