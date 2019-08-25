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Ürdün'de "Tetikte Aslan 2019" tatbikatı başladı

Ürdün ve ABD'nin ortaklaşa düzenlediği tatbikata 28 ülke katılıyor

25 Ağustos 2019 Pazar 18:26
Ürdün'de "Tetikte Aslan 2019" tatbikatı başladı

AMMAN (AA) - Ürdün'de 28 ülkenin ve 8 bin askeri personelin katılımıyla düzenlenen "Tetikte Aslan 2019" askeri tatbikatı başladı.

Ürdün Ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 ülke ve 8 bin kişinin katılımıyla düzenlenen bu yılki "Tetikte Aslan" tatbikatı 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Tatbikatta, taktiksel iş birliğini güçlendirme, katılımcı ülkeler arasında teyakkuzu ve ortak hareket etme kapasitesini artırma ve çeşitli stratejik amaçlar hedefleniyor.

Tatbikatta ayrıca, terörle mücadele, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve güvenlik tehditlerine karşı farklı devlet kurumları arasında iş birliğinin artırılması planlanıyor.

Tatbikata, Ürdün ve ABD'nin yanı sıra Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Norveç, Çekya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kanada, Japonya, Brunei, Kenya ve Tacikistan katılıyor.

Ürdün'de 2011'den bu yana her yıl düzenlenen "Tetikte Aslan" tatbikatı, karada ve havada ordunun farklı birimlerinin yanı sıra ülkedeki diğer güvenlik kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Ürdün ve ABD'nin ortaklaşa düzenlediği tatbikata farklı ülkelerden de katılım sağlanıyor.



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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 18:26
  1. 2019
  2. tatbikat
  3. Tetikte Aslan
  4. Ürdün

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