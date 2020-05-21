  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HES kodu almak için SMS nasıl gönderilir?

Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Bayram namazı camide kılınacak mı?

Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şinzo Abe'nin katılımıyla açılıyor

Trabzonspor'dan transfer bombası Junior Fernandes
için kalan
Aktüel

Ürdün'de Prens Ali'den başbakanın parlamento tarafından seçilmesine destek

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:59:53 -
Ürdün'de Prens Ali'den başbakanın parlamento tarafından seçilmesine destek

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın üvey kardeşi Prens Ali bin el-Hüseyin, ülkede başbakanın parlamento tarafından seçilmesi fikrini desteklediğini açıkladı.

Lübnanlı gazeteci Ricardo Karam, Prens Ali ile YouTube üzerinden bir röportaj gerçekleştirdi.

Prens Ali, gazeteci Karam'ın "Ürdün'de kraliyet rejimi gelişti mi?" sorusuna, "Elbette gelişti. Ben sadece bir şeyden yanayım, o da başbakanın parlamento tarafından seçilmesi." cevabını verdi.

Ürdün Anayasası'nın 35. maddesine göre, ülkede başbakan ile bakanları atama ve görevden alma yetkisi Kral'da bulunuyor.

Kral 2. Abdullah, göreve başladığı 7 Şubat 1999'dan bu yana 12 başbakanı 18 kez hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı