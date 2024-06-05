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Dünya Ürdün'de milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
Dünya

Ürdün'de milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2024-06-05 17:49:00 -
Ürdün'de milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!

Ürdün makamları, Suudi Arabistan yakınlarındaki sınır kapısından milyonlarca Captagon uyuşturucu hapı sokma girişimini engelledi.

Ürdün makamları, Suudi Arabistan yakınlarındaki sınır kapısından milyonlarca Captagon uyuşturucu hapı sokma girişimini engelledi.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan sınırındaki El-Ömeri Sınır Kapısı'nda yaklaşık 9,5 milyon Captagon hapı ve 143 kilogram esrar ele geçirdiğini bildirdi.

Açıklamada, olayla ilgili bölgesel uyuşturucu kaçakçılığı şebekeleriyle bağlantılı çete üyesi 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, operasyonun iki aylık bir istihbarat ve çabanın yanı sıra çeşitli güvenlik kurumlarının katıldığı soruşturmaların ardından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Son yıllarda Ürdün, iki komşu ülkedeki kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle kuzeyde Suriye'den ve doğuda Irak'tan sızma ve uyuşturucu kaçakçılığı girişimlerinde yüksek bir artışa tanık oluyor. Bu kapsamda son birkaç yılda sınırda kaçakçılar ile Ürdün ordusu arasında silahlı çatışmalar yaşandı. (İLKHA)
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