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Aktüel

Ürdün'de mahsur kalan Filistinliler pazardan itibaren ülkelerine dönebilecek

Yeniakit Publisher
2020-04-30 03:47:19 -
Ürdün'de mahsur kalan Filistinliler pazardan itibaren ülkelerine dönebilecek

RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'de mahsur kalan 1600 Filistinlinin pazar gününden itibaren ülkeye girişine izin verileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Macid Ferac'ın konuyla ilgili olarak Ürdün tarafıyla gerçekleştirdiği görüşmelerin başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Ürdün'deki Filistinlilerin ülkeye girişi için sınır kapısının pazar gününden itibaren açılacağı ve Ürdün'deki Filistin Büyükelçiliği ile Bakanlıkta isimleri kayıtlı olan tüm Filistinlilerin giriş işlemi tamamlanıncaya kadar da açık kalacağı ifade edildi.

Açıklamada, sınır kapısından günlük 500 kişinin geçişine izin verileceği kaydedildi.

Yerel basındaki haberlerde ise giriş işlemlerinin "Kral Hüseyin Köprüsü" Sınır Kapısı üzerinden yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, daha önce yaptığı açıklamada, Ürdün'de mahsur kalan 1600 Filistinlinin geri dönüşü için çalışmaların sürdüğünü söylemişti.

Filistin-Ürdün arasındaki sınır kapıları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 ay önce ilan edilen olağanüstü hal kapsamında kapatılmıştı.



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