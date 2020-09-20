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Aktüel Ürdün'de İhvan yetkilisine "dost ülkenin başkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltı
Aktüel

Ürdün'de İhvan yetkilisine "dost ülkenin başkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltı

İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile, olayı "İslami Çalışma Cephesi'ni siyasi sahnenin dışında tutmak için atılmış bir adım" olarak değerlendirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-20 18:41:32 -
Ürdün'de İhvan yetkilisine "dost ülkenin başkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltı

AMMAN (AA) - Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi Seçim Komitesi Başkanı Badi er-Refaiye "dost bir ülkenin başkanına hakaret etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İslami Çalışma Cephesi Partisi Özgürlükler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Hatib, yaptığı yazılı açıklamada, gözaltı kararını kınayarak, "Refaiye, yıllar önce sosyal medyadaki bir paylaşımından dolayı gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

İhvan yetkilisinin gözaltına alınmasını "Anayasa ile güvence altına alınan, ifade, insan hakları ve kamu özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı" olarak değerlendiren Hatib, Refaiye'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Refaiye'nin hakaret ettiği öne sürülen "dost ülke başkanı"nın kim olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Olaya ilişkin Ürdün makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

- İslami Çalışma Cephesi'ni siyasi sahnenin dışında tutma girişimi

Öte yandan İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı "İslami Çalışma Cephesi'ni siyasi sahnenin dışında tutmak için atılmış bir adım" olarak değerlendirdi.

Konunun şimdi gündeme getirilmesine dikkati çeken Adayile, bunun nedeninin ise devletin partilerin seçimlere katılımını istememesi olduğunu söyledi.

Adayile, İslami Çalışma Cephesi Partisi olarak 10 Kasım'da yapılması planlanan parlamento seçimlerine katılıp katılmama konusunda henüz nihai kararlarını vermediklerini bu konunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini kaydetti.

İslami Çalışma Cephesi, Ürdün'ün önde gelen siyasi partileri arasında yer alıyor. Parti, Ürdün'deki İhvan'ın siyasi kolu olarak 1992'de kurulmuştu. "Arap Baharı" sürecinde İhvan saflarında bazı ihtilaflar ve bölünmeler yaşanmıştı.

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