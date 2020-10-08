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Aktüel Ürdün'de hükümeti kurma görevi Hasavne'ye verildi
Aktüel

Ürdün'de hükümeti kurma görevi Hasavne'ye verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 00:07:07 -
Ürdün'de hükümeti kurma görevi Hasavne'ye verildi

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, siyasi danışmanı Beşir Hani el-Hasavne'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın cumartesi günü istifa eden Başbakan Ömer er-Rezzaz'ın yerine Hasavne'yi hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi.

Görevlendirme yazısında, Hasavne'nin, ülkenin ve halkın hak ettiği başarıyı elde etmek için hükümetin ve tüm devlet kurumlarının ekip ruhuyla çalışmasını gerektiren büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduğu; bu nedenle ülkeye ve vatandaşlara hizmet için var gücüyle çaba sarf etmesi gerektiği ifade edildi.

Ürdün Kralı, Hasavne'ye ayrıca yeni hükümetin oluşturulmasında dürüstlüğüne, yeterliliğine ve yeteneğine güvendiği isimleri seçme konusunda başarı temennisinde bulundu.

- Kral 2. Abdullah'ın 13. başbakanı

Hasavne'nin Kral 2. Abdullah döneminin 13'üncü başbakanı olacağı belirtiliyor.

Kral Abdullah'ın siyasi danışmanlığını yürüten Beşir Hani el-Hasavne, Rezzaz'dan önceki Hani el-Mulki hükümetinde de Devlet Bakanlığı yapmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 27 Eylül'de yayımladığı kararnamelerle Temsilciler Meclisi ve Senatoyu feshetmişti.

Ürdün Anayasası'nın 74. maddesinin ikinci fıkrasına göre, Kral'ın yayımladığı bu kararnamenin akabinde hükümetin bir hafta içinde görevi bırakması gerekiyordu. Başbakan Rezzaz da buna uyarak 3 Ekim'de hükümetin istifasını sunmuştu.

Ülkede 10 Kasım'da milletvekili genel seçimlerinin yapılması planlanıyor.

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