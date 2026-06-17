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Foto - Almanya'dan olay çıkarma! Beşiktaş'ın eldivenine talip oldular ve...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, yeni sezonda birinci kaleci koltuğunu emanet edeceği isim için çalışmalarını hızlandırdı. Bild’in haberine göre, kulübün kaleci listesi netleşmeye başladı.

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Foto - Almanya'dan olay çıkarma! Beşiktaş'ın eldivenine talip oldular ve...

Hannover 96'nın radarındaki adaylar Nahuel Noll, Florian Kastenmeier ve Matheo Raab. Listenin sürpriz ismi ise Ersin Destanoğlu oldu. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren başarılı kaleciyle Hannover yetkililerinin görüşmelere başladığı iddia edildi. Hannover 96'nın kalesi için asıl hedefi VfB Stuttgart forması giyen 19 yaşındaki genç yetenek Florian Hellstern'di. Ancak Stuttgart, oyuncusunu Greuther Fürth'e kiralayınca Hannover rotasını diğer adaylara çevirmek zorunda kaldı.

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Foto - Almanya'dan olay çıkarma! Beşiktaş'ın eldivenine talip oldular ve...

Öte yandan iç transferde de hareketli olan kulüp, mevcut yedek kaleci Leo Weinkauf (29) ile nikah tazelemeye hazırlanıyor.

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