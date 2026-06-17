Almanya'dan olay çıkarma! Beşiktaş'ın eldivenine talip oldular ve...
Yeni sezon için kaleci arayışına giren Hannover 96’nın listesine sürpriz bir isim dahil oldu. Alman kulübü, Beşiktaş’la sözleşmesi biten Ersin Destanoğlu dahil 4 adaya odaklandı.
Yeni sezon için kaleci arayışına giren Hannover 96’nın listesine sürpriz bir isim dahil oldu. Alman kulübü, Beşiktaş’la sözleşmesi biten Ersin Destanoğlu dahil 4 adaya odaklandı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, yeni sezonda birinci kaleci koltuğunu emanet edeceği isim için çalışmalarını hızlandırdı. Bild’in haberine göre, kulübün kaleci listesi netleşmeye başladı.
Hannover 96'nın radarındaki adaylar Nahuel Noll, Florian Kastenmeier ve Matheo Raab. Listenin sürpriz ismi ise Ersin Destanoğlu oldu. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren başarılı kaleciyle Hannover yetkililerinin görüşmelere başladığı iddia edildi. Hannover 96'nın kalesi için asıl hedefi VfB Stuttgart forması giyen 19 yaşındaki genç yetenek Florian Hellstern'di. Ancak Stuttgart, oyuncusunu Greuther Fürth'e kiralayınca Hannover rotasını diğer adaylara çevirmek zorunda kaldı.
Öte yandan iç transferde de hareketli olan kulüp, mevcut yedek kaleci Leo Weinkauf (29) ile nikah tazelemeye hazırlanıyor.
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