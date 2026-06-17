'Köpek sahibi olmak stresle başa çıkmak yerine olumsuz duyguları artırabiliyor!'

Evcil hayvanlarla vakit geçirmenin genel mutluluk hissini artırdığı görülse de yeni bir araştırma, stres anlarında beklenen rahatlatıcı etkiyi her zaman sağlamadığını ortaya koydu. Çalışmaya göre kedi ve köpeklerle etkileşim stres seviyelerini düşürmeyebilir; bazı durumlarda özellikle kedi sahiplerinde olumsuz duyguların artabildiği belirtildi.

Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan araştırmada, kedi ve köpek sahibi 188 kişinin beş gün boyunca mobil uygulama aracılığıyla günde 10 defaya kadar ruh halleri, stres düzeyleri ve evcil hayvanlarıyla etkileşimleri takip edildi.

Araştırmacılar, yaklaşık 8 bin gerçek zamanlı veri kaydını inceleyerek evcil hayvanlarla etkileşimin duygusal durum üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Çalışmanın sonuçlarına göre, evcil hayvanlarla etkileşim genel olarak daha olumlu duygularla ilişkilendirildi. Ancak kişilerin stres yaşadığı anlarda kedi veya köpekleriyle daha fazla vakit geçirmesinin stresin olumsuz etkilerini azaltmadığı belirlendi.

Araştırmanın yazarlarından psikolog Mayke Janssens, bulguların evcil hayvanlarla etkileşimin insanların anlık duygusal iyilik haline katkıda bulunduğunu ancak bunun stres azaltıcı bir mekanizma üzerinden gerçekleşmediğini gösterdiğini söyledi.

Araştırmada hem kedi hem de köpek sahiplerinde benzer sonuçlar elde edilirken, kedilerle ilgili dikkat çekici bir bulguya da ulaşıldı. Buna göre, stres altındaki kedi sahiplerinde evcil hayvanlarıyla daha yoğun etkileşim kurulmasının olumsuz duyguların daha güçlü hissedilmesiyle bağlantılı olduğu gözlendi.

Araştırmacılar, bunun nedeninin kedilerle kurulan ilişkinin genellikle daha pasif ve daha az talepkâr bir yapıda olması olabileceğini, ancak bu yorumun kesin bir sonuç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çalışmada ayrıca, evcil hayvanla aktif şekilde vakit geçirmenin, yalnızca hayvanın aynı ortamda bulunmasına kıyasla ek bir duygusal fayda sağlamadığı tespit edildi.

Bilim insanları, evcil hayvanların olumlu etkilerinin stres azaltmaktan ziyade sahiplerine arkadaşlık hissi vermesi, yalnızlık duygusunu azaltması ve sosyal bağlılık hissini güçlendirmesinden kaynaklanabileceğini değerlendiriyor.

Araştırmacılar, mevcut verilerin gelecekte evcil hayvanların insanların duygusal durumları üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı biçimde incelemeye yardımcı olacağını belirtti.