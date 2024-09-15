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Dünya Ürdün'de hükümet istifa etti!
Dünya

Ürdün'de hükümet istifa etti!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 15:54:00 - 2024-09-15 15:58:35
Ürdün'de hükümet istifa etti!

Ürdün'de Temsilciler Meclisi seçimleri sonrası, 2020'den bu yana devam eden Hasavne hükümeti istifa etti. Hükümet kurması için yeni bir başbakan ataması henüz yapılmadı.

Ürdün devlet televizyonu Al Mamlaka’nın haberine göre Başbakan Hasavne, 20. Temsilciler Meclisi seçimlerinin ardından istifa etti.

Hasavne’nin yerine henüz bir atama yapılmadı.

Ürdün'de her parlamento seçiminin ardından hükümet, yeni hükümetin kurulmasına hazırlık amacıyla Kral’a istifasını sunuyor.

Bişr el-Hasavne hükümeti 12 Ekim 2020'de kurulmuştu.

Ürdün'de 10 Eylül’de yapılan seçimlerde ülke genelindeki 197 yerel ve genel listeden 1623 aday, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 138 sandalye için yarışmıştı.

Ürdün'de parlamento, seçimle belirlenen Temsilciler Meclisi ile üyeleri Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor.

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