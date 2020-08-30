Ürdün'de BAE-İsrail normalleşmesini eleştiren ünlü karikatürist serbest bırakıldı

AMMAN (AA) - İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşmasını eleştiren ve "Körfez ülkelerine hakaret içeren 3 karikatür çizdiği" iddiasıyla gözaltına alınan İmad Haccac, serbest bırakıldı.

Ünlü karikatürist Haccac'ın avukatı Mervan Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin Körfez ülkelerine hakaret içeren 3 karikatür çizdiği iddiasıyla geçen çarşamba günü gözaltına alındığını söyledi.

Salim, yargının, daha sonra Haccac'ın serbest bırakılması yönünde karar aldığını aktardı.

Haccac'ın avukatı başka bilgi paylaşmazken, Ürdün makamları da konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Ürdün basını geçen hafta karikatürist Haccac'ın İsrail-BAE anlaşmasına yönelik hakaret içeren bir karikatür çizdiği iddiasıyla gözaltına alındığını yazmıştı.



Londra merkezli El-Arabi el-Cedid gazetesinde çarşamba günü karikatürist Haccac'a ait, İsrail'in normalleşmeye rağmen Washington'un Abu Dabi'ye F-35 uçağı satışına karşı olmasının ardından BAE ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın tutumuyla alay eden bir karikatür yayınlanmıştı. Söz konusu karikatür sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ile BAE arasındaki F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından, BAE 21 Ağustos'ta İsrail ve ABD ile yapılacak üçlü toplantıyı iptal etmişti.

- İsrail-BAE normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.