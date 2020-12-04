Ürdün ve İsrail arasında 'gizli' görüşme

İsrail'in Walla News gazetesinde yer alan haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi Ürdün-İsrail sınırında yer alan Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda (Allenby) bir araya geldiği belirtildi.

İki ülkenin Dışişleri Bakanları arasında yıllar sonra yapılan ilk görüşmede, Filistin ile İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması ve Ürdün ile İsrail arasındaki ekonomik meselelerin ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Safedi'nin ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden yönetiminin göreve geldikten sonra İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinin yeniden başlaması için adımlar atmayı hedeflediğini Amman yönetimine ilettiğini aktardığı kaydedildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi doğruladı

Haberin İsrail basınında çıkmasının ardından Ürdün Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla Safedi ile Ashkenazi arasındaki görüşmeyi doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Safedi, görüşmede İsrail'in barış sürecini ve iki devletli çözümü baltalayan tüm önlemleri durdurması gerektiğini dile getirdi.