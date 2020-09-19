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Aktüel Ürdün ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Ürdün ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 07:03:29 -
Ürdün ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle can kayıpları Ürdün'de 29'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 403'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 213 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede salgından vefat edenlerin sayısının 29'a, vakaların sayısının ise 4 bin 344'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, 95 kişinin daha iyileşerek toplam 2 bin 511 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği, 865 kişide virüs tespit edildiği bildirildi.

Ülkede toplam can kaybının 403'e, vaka sayısının ise 83 bin 433'e çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının 673 artarak 72 bin 790 olduğu ifade edildi.


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