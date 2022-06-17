Ürdün Türkiye’nin kapısını çaldı! Acil hayata geçirilmeli

Küresel ölçekteki tedarik krizi, Ürdün ile Türkiye arasında daha önce anlaşması yapılan "Ro-Ro" deniz hattı projesinin canlandırılması seçeneğini gündeme taşıdı.

Ürdün ile Türk hükümetleri, Mart 2016'da İskenderun-Akabe arasında Ro-Ro seferlerinin başlatılması konusunda anlaştı ancak söz konusu anlaşma henüz yürürlüğe girmedi.

Konuyu son dönemde dünya genelinde yaşanan gelişmeler ışığında AA muhabirine değerlendiren Ürdünlü uzmanlar, Türkiye ile iş birliğinin önemine dikkati çekti.

"Akabe üzerinden Orta Doğu ile Türkiye arasındaki tedarik zincirleri güçlendirilebilir"

Ürdün Akabe Gelişim Şirketi Ulaştırma ve Lojistik İcra Direktörü Muhammed es-Sekran, Akabe-İskenderun seferlerinin başlatılmasından her iki ülkenin de fayda sağlayacağını söyledi.

Sekran, "Akabe üzerinden Orta Doğu ile Türkiye arasındaki tedarik zincirleri güçlendirilebilir. Akabe-İskenderun hattını yeniden aktif hale getirebilmek için her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Hattın şu ana kadar faaliyete girmemesinin nakliye fiyatlarındaki artıştan kaynakladığını belirten Sekran, yakında projenin hayata geçmesini umduklarını dile getirdi.

"Türkiye ile iş birliği önemli"

Ekonomi danışmanı Muhammed er-Ravaşide ise küresel gelişmelerin ürün fiyatlarına artış olarak yansıdığını belirtti.

"Türkiye, gerçekleştirdiği ithalat ve ihracatla dev bir ekonomi. Bu yüzden Türkiye ile iş birliği önemli. Dünya gıda ithalatında sorunlar yaşıyor ve ekonomik büyümede gerileme var." diyen Ravaşide, zor ekonomik şartlar altında seçeneklerin çeşitlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ravaşide, bu nedenle Akabe-İskenderun hattı seçeneği üzerinde çalışmanın faydalı olacağını aktardı.

"Ro-Ro hattı Ürdün pazarının ürün ihtiyacını karşılayabilir"

Ekonomi uzmanı Mazin Merci de Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna krizinin, enerji ve gıda sektörüne olumsuz yansımaları olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin sanayi ve gıda alanındaki gelişimine işaret eden Merci, hububat başta olmak üzere Türkiye'nin Ürdün pazarının ürün ihtiyacını karşılayacak imkana sahip olduğunu ve ürün ithalatında bir kesinti olmayacağını kaydetti.

Merci, "Türkiye-Suriye sınırının kapalı olduğu ve oradan Ürdün pazarına mal akışının olmadığı bir ortamda Ro-Ro hattı seçeneği var. İstenen amaca hizmet edebilir ve Ürdün pazarının ürün ihtiyacını karşılayabilir." dedi.

Gıda ihtiyacının yüzde 80'ini uluslararası pazarlardan karşılayan Ürdün, Ukrayna-Rusya krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Krizin etkileri ürün fiyatlarındaki artışta kendini gösteriyor.

Resmi verilere göre Türkiye'nin son yıllarda Ürdün'e yaptığı yatırımlar, 283 milyon dolara ulaştı. Ülkede Türklerin katkı sunduğu şirket sayısı ise 126. İki ülke arasında siyaset, ekonomi, askeri ve kültür alanlarında imzalanmış yaklaşık 50 anlaşma bulunuyor.