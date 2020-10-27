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Aktüel Ürdün Prensi'nin Fransa'da İslam'a yönelik hakaretlere tepkisine sosyal medyadan destek geldi
Aktüel

Ürdün Prensi'nin Fransa'da İslam'a yönelik hakaretlere tepkisine sosyal medyadan destek geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:28:05 -
Ürdün Prensi'nin Fransa'da İslam'a yönelik hakaretlere tepkisine sosyal medyadan destek geldi

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin el-Hüseyin'in Fransa'daki İslam karşıtı hakaretlere yönelik tepkisi sosyal medyada yankı uyandırdı.

Kimi kullanıcılar Fransa'ya yönelik Paris Büyükelçisinin sınırdışı edilmesi, Fransız mallarının boykot edilmesi ve uluslararası mahkemelere şikayet edilmesi dahil önlemler alınmasını istedi.

Prens Hamza mesajında, "Selam ve dua Allah'ın sevgili kulu, Peygamberlerin sonuncusu ve Resul Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun. Allah'ım kafirler ondan nefret etse de bize onun hak dinine ve sünnetine bağlı olarak yaşamayı ve ölmeyi nasip eyle. Alemlerin Rabbi Allah onu yeryüzüne dünyaya barışı yayması için rahmetini tamamlamak üzere gönderdi. Bütün peygamberlere ve ehli kitaba selam olsun." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada büyük bir etkileşime neden olan bu paylaşım, saatler içerisinde 2 bin 400'den fazla "retweet" ve 12 binden fazla beğeni alırken, Prens Hamza'ya çok sayıda destek mesajı geldi.

Ahlam Ahmed, "Teşekkürler Prens Hamza, her kim sevgilimiz, peygamberimiz ve şefaatçimiz Muhammed Aleyhisselam'a hakaret ederse hak ettiği cevabı almalıdır." yorumunu yaptı.

- Sosyal medyadan "somut adım atılması" talebi

Fransa'da İslam karşıtı karikatürlerin yayınlanmaya devam edilmesine tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, Twitter üzerinden tepki gösterilmesinin yeterli olmadığını belirterek somut adım atılmasını istedi.

Verd Asfur, "Bundan daha güçlü bir tepkinin verilmesi gerekiyor. Alemlerin efendisini incitenlere karşı en yerinde cevabın verilmesi ve bizi doğru bir şekilde yönlendirmesi için kurumların başındaki kişinin harekete geçmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarından Fevzi Zureykat, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşı hakaretlerin sorumlusu olduğunu işaret ederek, Prens Hamza'nın ifadelerinin muhatabının Macron olduğunu vurguladı.

- Fransa'ya yaptırım çağrısı

Muhammed Hassan ez-Zibibet, Fransa'nın hakaretlerden ötürü özür dilemesi ve sorumluları cezalandırması için "Fransa'nın uluslararası mahkemelere şikayet edilmesi ve Fransız mallarının boykot edilmesi" çağrısını yaptı.

Süheyb eş-Şeviriş de Fransa'nın Amman Büyükelçisi'nin Ürdün'den sınır dışı edilmesini ve temsilciliğin kapatılmasını istedi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışmalara ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

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