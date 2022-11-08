Ürdün Kralı'ndan önemli çağrı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, gıda güvenliği ve iklim değişikliğiyle ilgili küresel krizlerin etkilerine karşı koymak için çabaların yoğunlaştırılması, bölgesel ve uluslararası koordinasyonun sağlanması çağrısında bulundu.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2.Abdullah, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Besman Sarayı'nda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Qu Dongyu başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Görüşmede, gıda güvenliği, iklim değişikliği sorunlarıyla mücadele ve tarım projelerini desteklemek için Ürdün ile FAO arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Ürdün Kralı, gıda güvenliği ile iklim değişikliği alanlarında küresel krizlerin neden olduğu etkilerle mücadele için çabaların yoğunlaştırılması ve sıkı bir koordinasyon kurulması gerektiğini vurguladı.

FAO Genel Direktörü Qu Dongyu da FAO'nun gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesi hedefiyle Ürdün'de ulusal gıda güvenliği stratejisinin geliştirilmesi başta olmak üzere uyguladığı programlara değindi.