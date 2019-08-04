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Ürdün Kralı’ndan, Netanyahu’nun görüşme isteğine ret!

Ürdün Kralı Kral II. Abdullah’ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görüşme ve toplantı isteğini reddettiği açıkladı.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:18
Ürdün Kralı’ndan, Netanyahu’nun görüşme isteğine ret!

Ürdün Kralı Kral II. Abdullah'ın, işgal devleti İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görüşme ve toplantı isteğini reddettiği bildirildi. Kral II. Abdullah'ın, Netanyahu'ya geçen Haziran ayında Bahreyn gerçekleştirilen konferansta olduğu gibi, fotoğraf çekimi uğruna bir toplantı yapmak niyetinde olmadığını söylediği öğrenildi.

Haaretz gazetesi, Londra merkezli Al-Quds el Arabi gazetesine dayandırdığı haberinde, Ürdün Kralı'nın görüşme isteğini geri çevirmesinin Netanyahu'yu kızdırdığı bildirildi.

Al-Quds Al-Arabi gazetesi, Kral II. Abdullah'ın, İsrail Başbakanı'na şu anda herhangi bir toplantı veya görüşme yapmak niyetinde olmadığını söylediğini aktardı.

Kral II. Abdullah çekincelerini dile getirdi

Haberde, resmi olmayan Ürdün kaynaklarının, Kral II. Abdullah'ın ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu barış planını tanıtmak için Arap liderleriyle Camp David' de bir konferans toplanma girişimi konusundaki çekincelerini dile getirdiği belirtildi.

Habere göre, Abdullah, Haziran ayındaki Bahreyn Konferansı'nda olduğu gibi, fotoğraf çekimi uğruna bir toplantı yapmak niyetinde olmadığını söyledi. Haberde, kralın Trump veya personeli ile görüşme ihtimalini dışlamadığı belirtildi.

Kushner'in ziyaretinin amacı Eylül'de yapılacak seçimlerde Netanyahu'ya destek!

Habere göre, Ürdünlü yetkililer, Trump danışmanı Jared Kushner'in bölgeyi yaptığı ziyaretin amacının Netanyahu'nun Eylül ayında yapılacak seçimlerde yardımcı olmak olduğuna inanıyor.

Kushner'in bu hafta Kral II. Abdullah'la yaptığı görüşmede, Kral iki devletli çözümü uygulamadan ilerleme kaydedilemeyeceği yönündeki tutumunu yineledi.

Al-Quds Al-Arabi gazetesi ayrıca Kushner'in ziyareti ve barış planı konusundaki yenilenen devlet söyleminin Ürdün'ün Kralı'nı huzursuz ettiğini, özellikle de barış planının Filistinliler ve Arap'ın muhalefet ışığında bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını bildirdi.

İsrailli turistlerden provokasyon

Ayrıca, son birkaç gün içinde Ürdün sosyal medyası, Petra yakınlarındaki Ürdün'ün Wadi Musa bölgesinde, Aaron'un mezarını ziyaret eden İsrailli turistler tepkilerle karşılandı.

Turistler Ürdün'de bir provokasyon olarak görülen ayin düzenlediler. Olay, Ürdün halkının hükümeti eleştirdiğini ve halktan gelen tepkiler üzerine Ürdün Bağış ve İslam İşleri Bakanı Abdel Nasser Abul Bassal, Perşembe günü tapınağı kapattı ve bakanlıktan izin alınmadıkça kimsenin ziyaret etmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:18
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