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Ürdün Kralı Romanya ziyaretini iptal etti

Romanya’nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşımaya karar vermesi üzerine, Ürdün Kralı II.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:26
Ürdün Kralı Romanya ziyaretini iptal etti

Romanya’nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşımaya karar vermesi üzerine, Ürdün Kralı II. Abdullah, Romanya ziyaretini iptal etti.


Romanya Başbakanı Viorica Dancila, ülkesinin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklamıştı. Bunun üzerine, Ürdün Kralı II. Abdullah’ın, Romanya ziyaretini iptal ettiği duyuruldu. Kraliyet Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Romanya Başbakanının kararının üzerine gezinin iptal edildiği doğrulandı.


Romanya Başbakanı Dancila, Washington’daki İsrail lobisine Pazar günü düzenlediği ziyarette, Avrupa Birliği ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’in kararına karşı gelerek, büyükelçiliği Kudüs’e taşımaya karar verdiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:26
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