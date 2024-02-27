Ürdün kralı Gazze'ye hava yardımı operasyonuna katıldı!
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava yardımı operasyonuna katıldı.
Ürdün, BAE, Mısır ve Fransa'nın Gazze Şeridi’ne düzenlediği havadan yardım operasyonuna ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Gazze Şeridi’ne düzenlediği havadan yardım operasyonuna katıldığı anlar yer aldı.
Ürdün ordusu tarafından yapılan açıklamada, Ürdün’ün başkenti Amman’dan havalanan 3’ü Ürdün’e, 3’ü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Fransa’ya ait toplam 6 adet C-130 tipi askeri kargo uçağı ile Gazze Şeridi’ne havadan yardım operasyonu düzenlendiği ifade edildi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın da yardım taşıyan uçaklardan birinde yer alarak operasyona katıldığı belirtildi.
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