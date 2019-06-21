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Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

Ürdün halkı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin’de İsrail yanlısı barışın sağlanmasını öngören “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti.

21 Haziran 2019 Cuma 15:38
Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti

Ürdün halkı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin’de İsrail yanlısı barışın sağlanmasını öngören “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti.


Ürdün’ün başkenti Amman’da binlerce kişi, Filistin davasını tasfiye etme planı olarak görülen “Yüzyılın Anlaşmasını” protesto etti. Göstericiler, ABD’nin Filistinlilerin haklarını yok etmeye çalıştığını vurgulayarak, ABD’nin barış planına büyük tepki gösterdi. Bahreyn’in başkenti Manama’da 4 gün sonra düzenlenmesi planlanan ekonomi toplantısının boykot edilmesi çağrısı yapan göstericiler, “Yüzyılın Anlaşması” planına karşı olduklarını ifade etti.


ABD, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan bir barış planının hazırlandığını açıklamıştı. ABD, Yüzyılın Anlaşması kapsamında Filistin topraklarına yatırım çekmek ve Filistinlilerin durumunu iyileştirmek amacıyla iş adamlarının katılımıyla, 25-26 Haziran’da Bahreyn’in başkenti Manama’da ‘Refah için Barış’ başlıklı ekonomi çalıştayı düzenleneceğini açıklamıştı.


Filistinliler, "Yüzyılın Anlaşması" ve Manama ekonomi konferansını, Filistin’in özgürlük ve toprak bütünlüğü mücadelesini engelleme planı olarak görülüyor. Filistin hükumeti de Manama’da Filistin için düzenlenen konferanstan haberdar olmadıklarını ve boykot ettiklerini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:38
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