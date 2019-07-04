2014 yılında evlenen Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanma kararı almasından sonra Uraz Kaygılaroğlu’nun kim olduğu merak konusu oldu. Melis ve Uraz Kaygılaroğlu çifti kızları Ada’yı Kasım 2016 ‘da kucaklarına almıştır. Peki Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten kimdir nereli ve kaç yaşındalar?

Uraz Kaygıaroğlu kimdir?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 doğumlu, Türk dizi oyuncusu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunu. Aslen Balıkesirli. Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynadı, 70. bölümde ayrıldı. Harem adlı dizide de Feminen Ağa rolünü canlandırdı. Daha sonra ise TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırdı. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yaptı. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sundu. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırdı. Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu.

Melis Kaygılaroğlu kimdir?

Oyuncu bugüne kadar Yedi Güzel Adam, Evli ve Öfkeli ile Reaksiyon adlı dizilerde yer almıştır. Konservatuvar bölümünden mezunu’dur bir süre Tiyatro oyunlarında sahne almış ayrıca İpek Bilgin ile Oyuncu Koçu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yedi Güzel Adam dizisinde birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile tanışmış ve 2014 senesinde Büyükada’daki Aya Nikola Otel’de düzenlenen sade bir tören ile dünya evine girmişlerdir.