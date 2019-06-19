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Urartu Göz’e ilgi her geçen gün artıyor

Doğu Anadolu Bölgesinin tek A grubu göz merkezi Urartu Göz, teknolojinin son cihazlarını Van ve bölge halkının hizmetine sunuyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:56
Urartu Göz’e ilgi her geçen gün artıyor

Doğu Anadolu Bölgesinin tek A grubu göz merkezi Urartu Göz, teknolojinin son cihazlarını Van ve bölge halkının hizmetine sunuyor.


Yıllardır Van ve bölge halkına hizmet veren Urartu Göz, teknolojinin son cihazlarıyla hizmetin en iyisini sunmaya devam ediyor. Doğu Anadolu Bölgesindeki tek A grubu göz merkezini Van’da kurmanın gururunu yaşadıklarını belirten Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, “2016 yılında oluşturduğumuz yeni binamız, A grubu göz merkezi standartlarına göre yapılmıştır. Türkiye’de A grubu göz merkezleri Sağlık Bakanlığı standartlarına göre en üst seviyedeki merkez anlamındadır. A grubu göz merkezi bu standartlarda en ileri teknolojiye, en modern yapıya sahip merkezi ifade etmektedir. Bizde ilimizde ve bölgemizde tek olarak A grubu bir göz merkezi kurarak, halkımıza kaliteli hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanında yine merkezimizde özellikle Excimer Lazer cihazının son versiyonu ile vatandaşlarımıza büyük bir hizmet sunarak, halkımızın büyük uğraş ve masraflar vererek batıya gitmelerine gerek bırakmadık. Halkımız daha önce bunun için Ankara, İstanbul ve İzmir’e gitmesi gerekirken, bu hizmetleri biz Van halkının ayağına getirdik. Son derece modern ve son derece uygun şartlarla bu cerrahiyi uygulamaktayız. Bunun yanında her doktorumuzun kendine ait ileri derecede yaptığı tecrübelere bağlı göz kapağı estetiğinden katarakta, göz tansiyonundan şaşılığa, keratokonustan göz içi hastalıklarına kadar hemen hemen tüm tedavileri kliniğimizde ekip halinde uygulamaktayız” ifadelerini kullandı.


Urartu Göz olarak hastaların ayağına teknolojiyi getirdiklerini dile getiren Yazıcıoğlu, “Halkımız da bu anlamda bizleri tercih etti. Nihayetinde un var, şeker var niye helva olmasın? En iyi cihaz bizde, 19 yıllık tecrübe bizde. En son teknolojiyi halkımızın ayağına getiriyor, ekonomiK anlamda da halkımızı rahat ettiriyoruz. Aynı şekilde halkımızın da Urartu Göz’ü tercih etmesi ve bu ilginin Her geçen gün artması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ben bu anlamda bizleri tercih eden tüm halkımıza teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:56
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