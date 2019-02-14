Urartu Göz, Bahçeşehir Koleji ile protokol imzaladı

Van’da Urartu Göz ile Bahçeşehir Koleji arasında işbirliği protokolü imzaladı.

Yaklaşık 14 yıldır alanında tecrübeli kadrosu ile A sınıfı hizmet veren Urartu Göz ile Bahçeşehir Koleji arasında işbirliği protokolü imzalandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz Müdürü Umut Beylik, “Amacımız, okulöncesi ve okul döneminde göz sağlığının başarıdaki rolüne katkıda bulunmaktır. Öğrenci, veli ve çalışanlara kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulması kapsamında, tüm bölgeye ulaşılabilirliğimizi arttırmak ve bölgemizde geniş kitlelere hitap eden kaliteli sağlık misyonumuzu tüm eğitim camiasına sunmak adına bu tip projelerimiz devam edecektir” dedi.