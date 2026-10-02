Son yılların en yükseği! Türkiye’ye bereket yağdı
Türkiye, iklim değişikliği ve kuraklık tehdidine karşı 2027 su yılına son yılların en yüksek yağış seviyeleriyle girdi. Prof. Dr. Ceyhun Özçelik, geçen yıla kıyasla yağışlarda yüzde 75, uzun yıllar ortalamasına göre ise yaklaşık yüzde 30 artış yaşandığını belirtti. Özçelik, barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin de bilgi vererek İstanbul ve Ankara’daki barajların yüzde 38,3, İzmir’deki barajların ise yüzde 39,4 seviyesine ulaştığını söyledi. Bodrum’da ise doluluk oranının yüzde 70 civarında olduğunu ifade etti. Türkiye genelinde ekim ayı itibarıyla 2027 su yılına girilirken, 1960'lı yıllardan bu yana kaydedilen en yüksek yağış oranları elde edildi. Avrupa genelinde kuraklık ve sıcak hava dalgaları etkili olurken, Türkiye geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75, uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 30 civarında daha fazla yağış aldı. Bu artış, büyükşehirlerde ve turizm merkezlerinde yaşanan içme suyu krizini büyük oranda hafifletti.