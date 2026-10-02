Son yılların en yükseği! Türkiye’ye bereket yağdı

'TAHTALI BARAJI'NDAKİ SU SEVİYESİNDE 5 KATLIK ARTIŞ VAR' İzmir'deki su durumu ile ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Özçelik, "İzmir'de geçen yıl içerisinde hemen bütün barajlar kurumuştu. Buradaki en önemli iki baraj Tahtalı Barajı ve Gördes Barajı. Tahtalı ve Gördes barajlarındaki su miktarı ciddi oranda arttı. Tahtalı Barajı'ndaki su miktarı geçtiğimiz yıla oranla 5 kat arttı. Yüzde 500 oranında bir artış söz konusu. Gördes Barajı'nda da ciddi miktarda bir su var. Şu an için doluluk oranı yüzde 30'lar civarında. Toplamda 331 milyon metreküplük suyumuz var. Yeraltı suyu ile beraber değerlendirdiğimiz zaman toplam ihtiyaç olan yıllık 330 milyon metreküpün oldukça üzerinde. İzmir bunu, bu dönemi etkin bir şekilde kullanmalı ve gelecek dönemdeki gelen yağışlarla beraber şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapmalı” dedi.