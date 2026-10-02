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Konya'da yer yerinden oynadı! Ekipler güvenlik tedbirlerini aldı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Konya'da yer yerinden oynadı! Ekipler güvenlik tedbirlerini aldı!

Konya’nın Karapınar ilçesinde pancar ekili tarlada yaklaşık 15 metre çapında ve 8 metre derinliğinde obruk oluştu. Yeni oluşan obruk çevresinde güvenlik tedbirleri alındı.

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Foto - Konya'da yer yerinden oynadı! Ekipler güvenlik tedbirlerini aldı!

Konya'da farklı zaman ve mekanlarda meydana gelen obruklara bir yenisi daha eklendi.

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Foto - Konya'da yer yerinden oynadı! Ekipler güvenlik tedbirlerini aldı!

Obruk, Fevzipaşa Mahallesi'nde pancar ekili bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, obruk bölgede çalışma yapan bir işçi tarafından fark edildi. Pancar ekili tarlada oluşan obruğun yakın zamanda meydana geldiği tahmin edilirken, yaklaşık 15 metre çapında ve 8 metre derinliğinde olduğu belirtildi.

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Foto - Konya'da yer yerinden oynadı! Ekipler güvenlik tedbirlerini aldı!

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI Obruğu fark eden işçi, durumu vakit kaybetmeden belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, obruk çevresinde incelemelerde bulundu. Obruğun tarla yollarına yakın olması nedeniyle çevrede güvenlik tedbirleri alındı. Ekiplerin bölgede gerekli kontrolleri sürdürdüğü öğrenildi.

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Foto - Konya'da yer yerinden oynadı! Ekipler güvenlik tedbirlerini aldı!

Karapınar'da son yıllarda farklı bölgelerde meydana gelen obruklar, tarım arazileri ve ulaşım güzergahları açısından da dikkat çekmeye devam ediyor.

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